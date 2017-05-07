На Луганщині сусідський конфлікт призвів до підпалів та самогубства. ФОТО

Підпал трьох житлових будинків та самогубство 61-річного мешканця Троїцького району – до таких страшних та трагічних наслідків призвели 20-річні неприязні стосунки із сусідами.

До чергової частини Троїцького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Центральній у с. Лантратівка Троїцького району трапилося загоряння трьох житлових будинків.

Керівництво Троїцької поліції та співробітники слідчо-оперативної групи, які негайно виїхали на місце події встановили, що 61-річний місцевий мешканець з мисливською рушницею «Сайга» прийшов до сусідів. І в одному і в другому будинках, де мешкають 32-річний чоловік із родиною та 58-річний чоловік, побачивши свого сусіда в неадекватному стані та ще й із рушницею у руках, не стали чинити йому опір, а вибігли з житлових приміщень.

Обливши бензином приміщення сусідів та підпаливши їх, чоловік вийшов на вулицю, здійснив два постріли вгору та пішов до свого власного будинку. Підпаливши і власний будинок, чоловік із рушницею пішов у невідомому напрямку.

Для забезпечення охорони місця події, оточення території можливого місця знаходження та пошуки чоловіка із рушницею були задіяні практичні усі працівники відділу поліції.

Під час пошуків на відстані 300 метрів від вулиці Центральна, в чагарниках на пустирі, «палія» було знайдено мертвим. Він покінчив життя самогубством, здійснивши постріл з рушниці собі в голову. Поруч з ним було виявлено його рушницю та стріляну гільзу.

Поки що на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області