View the full image У Павлограді поліція встановлює особу літнього чоловіка. ФОТО

Павлоградським відділом поліції ГУНП в Дніпропетровській області встановлюється особа невідомого чоловіка, якого було доставлено 09.04.2017 року до неврологічного відділення районної лікарні м. Павлограда.

На вигляд: 70-80 років, зріст 160-162 см, волосся коротке темне з просіддю, очі карі, зуби лише 2,3 на верхній щелепі зліва, розмір взуття 39-40. Має татуювання.

Був вдягнений: кофта на блискавці темно синього кольору в білу горизонтальну смужку, кофта бежевого кольору з узором, брюки чорного кольору, чоботи чорного кольору на липучці.

Особливі прикмети: має дефекти мови, на пальцях правої руки татуювання "1935".

Громадян, які впізнали чоловіка, просимо звернутися до найближчого відділу поліції або повідомити за телефонами: (05632) 6-22-31 або (066)-283-53-06 чергова частина, (050) 881-58-95 розшукова група або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області