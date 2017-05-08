На Донеччині хлопець вийшов з навчального закладу і більше його не бачили. ФОТО

На Донеччині хлопець вийшов з навчального закладу і більше його не бачили. ФОТО

00:00 08.05.2017
На Донеччині безвісти зник 17 - річний Артем Чебан!

18 квітня 2017 року Артем вийшов з навчального закладу м.Слов'янськ та з того часу його ніхто не бачив.

Прикмети дитини: 
на зріст 165 см, коротке світле волосся, середня статура, темні очі.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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