На Донеччині хлопець вийшов з навчального закладу і більше його не бачили. ФОТО
На Донеччині хлопець вийшов з навчального закладу і більше його не бачили. ФОТО
На Донеччині безвісти зник 17 - річний Артем Чебан!
18 квітня 2017 року Артем вийшов з навчального закладу м.Слов'янськ та з того часу його ніхто не бачив.
Прикмети дитини:
на зріст 165 см, коротке світле волосся, середня статура, темні очі.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ