На Житомирщині поліція затримала банду автовикрадачів-гастролерів. ФОТО

На Житомирщині поліція затримала банду автовикрадачів-гастролерів. ФОТО

11:00 08.05.2017
  • На Житомирщині поліція затримала банду автовикрадачів-гастролерів. ФОТО
  • На Житомирщині поліція затримала банду автовикрадачів-гастролерів. ФОТО
  • На Житомирщині поліція затримала банду автовикрадачів-гастролерів. ФОТО
  • На Житомирщині поліція затримала банду автовикрадачів-гастролерів. ФОТО
  • На Житомирщині поліція затримала банду автовикрадачів-гастролерів. ФОТО
  • На Житомирщині поліція затримала банду автовикрадачів-гастролерів. ФОТО
  • На Житомирщині поліція затримала банду автовикрадачів-гастролерів. ФОТО

Автомобіль з трьома немісцевими чоловіками поліцейські затримали у передмісті. Як виявилося, один із пасажирів щойно обікрав чужу автівку. Викрадені речі вилучено. Нині перевіряється причетність заїжджих до інших злочинів у регіоні.

Уранці до поліції звернулася 36-річна жителька Житомирського району. Жінка повідомила, що з її автомобіля, залишеного на паркові неподалік дитячої обласної лікарні, щойно викрадено ноутбук і зарядний пристрій до нього. Сума завданого збитку склала близько 6 тисяч гривень.

За наявною в оперативників інформацією, особи, які могли бути причетними до крадіжки, пересувалися ВАЗівкою сріблястого кольору. Вже за півгодини схожу на розшукувану автівку було зупинено на околиці обласного центру. У її салоні знаходилося троє чоловіків: житель Сумщини та двоє жителів Запоріжжя.

Під час огляду в одного з пасажирів було виявлено ноутбук, схожий за описом на викрадений. Згодом заявниця упізнала у ньому належну їй річ. 52-річний житель Запорізької області визнав свою причетність до вчинення крадіжки.

Також у ході огляду поліцейські виявили низку предметів і пристосувань, які можуть використовувати автозлодії.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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