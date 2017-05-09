View the full image На Сумщині при загадкових обставинах зникла літня жінка. ФОТО

Роменські поліцейські встановлюють місце знаходження безвісті зниклої Ляшенко Марії Йосипівни, 1939 року народження, жительки с. Плавинище Роменського району.

Літня жінка увечері 26 квітня пішла з дому й до цього часу її місцеперебування залишається невідомим.

Про зникнення 77-річної бабусі повідомила її онука. Вона розповіла, що після сварки з родичами, близько сьомої вечора, старенька вийшла на вулицю, однак додому так і не повернулася.

На вигляд пенсіонерці 77-8 років, зріст 160-165см., худорлявої статури, волосся сиве.

В день зникнення жінка була одягнута у сірий в клітинку піджак та синю сукню, взута в гумові утеплені галоші.

Працівники поліції звертаються до всіх небайдужих громадян, які володіють будь-якою інформаціє, що допоможе в розшуку зниклої пенсіонерки, повідомити про це до Роменського відділу поліції за телефонами (05448) 5-26-62, 5-25-49, 067-54-20-223, 102 або в найближче до вас відділення поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області