На Вінниччині при загадкових обставинах зникла 19-річна дівчина. ФОТО

На Вінниччині при загадкових обставинах зникла 19-річна дівчина. ФОТО

00:02 18.06.2017

Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області області розшукується безвісти зникла 19-річна Коменяр Валерія Вікторівна, 03.11.1997 р.н., жителька с. Комарівка Теплицького району.

Зникла – студентка 3 курсу Вінницького Національного аграрного університету, тимчасово проживала в м. Вінниці, вул. Сонячна, 2. 12 травня 2017 року вона втратила зв’язок з рідними і місце її знаходження невідоме.

Прикмети зниклої: зріст 160 см, худорлявої статури, обличчя овальне, волосся чорне фарбоване до плечей, брови дугоподібні, ніс прямий, губи середні.

Особлива прикмета: операційний шрам після пологів (кесаревий розтин).

Поліція звертається до всіх небайдужих громадян, які бачили дівчину чи знають про її місцезнаходження, телефонувати за номерами (0432) 59-38-55, 59-38-19 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області 

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