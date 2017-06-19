View the full image На Львівщині загадково зникла безвісти юна студентка. ФОТО

У Галицький відділу поліції за допомогою звернулась 39-річна мешканка міста Червоноград.

Жінка повідомила, що її дочка, Смаль Тетяна Ігорівна 28.02.2001 р.н., яка навчається у Львівському коледжі легкої промисловості і проживає у гуртожитку за адресою: м. Львів, вул. Тарнавського 106а, 16 травня близько 10.00 вийшла із гуртожитку і досі її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 17 років, ріст 170 см, худої тілобудови, очі світлі, волосся темне фарбоване.

Була одягнена: куртка спортивна темна, штани спортивні чорні, кросівки сині з білими вставками.

Усім, кому відоме місцезнаходження зниклої дівчини, повідомте у найближчий відділ поліції або зателефонуйте на оперативний номер 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області