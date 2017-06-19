На Львівщині загадково зникла безвісти юна студентка. ФОТО
На Львівщині загадково зникла безвісти юна студентка. ФОТО
У Галицький відділу поліції за допомогою звернулась 39-річна мешканка міста Червоноград.
Жінка повідомила, що її дочка, Смаль Тетяна Ігорівна 28.02.2001 р.н., яка навчається у Львівському коледжі легкої промисловості і проживає у гуртожитку за адресою: м. Львів, вул. Тарнавського 106а, 16 травня близько 10.00 вийшла із гуртожитку і досі її місцезнаходження невідоме.
Прикмети: на вигляд 17 років, ріст 170 см, худої тілобудови, очі світлі, волосся темне фарбоване.
Була одягнена: куртка спортивна темна, штани спортивні чорні, кросівки сині з білими вставками.
Усім, кому відоме місцезнаходження зниклої дівчини, повідомте у найближчий відділ поліції або зателефонуйте на оперативний номер 102.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області