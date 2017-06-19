Двох підозрюваних у вбивстві розшукує поліція Запоріжжя. ФОТО

18.06.2017 близько 7 ранку в місті Бердянськ по проспекту Азовському було скоєно умисне вбивство. Під час розпиття спиртних напоїв між трьома невідомими чоловіками стався конфлікт, в ході якого потерпілий отримав ножове поранення тулубу. Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий - мешканець міста Дніпро 1986 року народження – помер у лікарні.

За підозрою у скоєнні умисного вбивства Бердянським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розшукуються:

- чоловік: віком близько 30 років, зріст 180-185 см, волосся коротке, темного кольору, худорлявої тілобудови, Був одягнений в джинси та джинсову сорочку світло-синього кольору, білу футболка, туфлі темного кольору. Має тілесні ушкодження в області верхньої частині голови у вигляді колото різаної рани та синець (гематома) під правим оком, може носить темні окуляри.

- чоловік: віком близько 40 років, зріст 175-180 см, волосся коротке, темного кольору, худорлявої тілобудови. Був одягнений в брюки темно-синього кольору та сорочку темно-синього кольору з квітами бежевого кольору, туфлі темного кольору.

Звертаємось до громадськості, представників засобів масової інформації та всіх небайдужих громадян: якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваних, просимо повідомляти за телефонами: 095-061-27-75, 06153-35102 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області