На Київщині корову, що застрягла в мулі, витягували трактором. ФОТО

О 16:37 до оперативно-диспетчерської служби Володарського району надійшло повідомлення що в с. Березна на пасовищі в мулі річки Рось застрягла корова.

На місце виклику направлено одне відділення чергового караулу 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт. Володарка

По прибуттю на місце події було встановлено, що корова знаходиться в воді і самостійно не може вийти на беріг. Рятувальниками було обв’язано тварину пожежними рукавами та за допомогою техніки з сільськогосподарського підприємства с. Березна було здійснено підйом тварини на землю.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області