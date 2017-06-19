На Київщині корову, що застрягла в мулі, витягували трактором. ФОТО

На Київщині корову, що застрягла в мулі, витягували трактором. ФОТО

17:00 19.06.2017
  • На Київщині корову, що застрягла в мулі, витягували трактором. ФОТО
  • На Київщині корову, що застрягла в мулі, витягували трактором. ФОТО
  • На Київщині корову, що застрягла в мулі, витягували трактором. ФОТО
  • На Київщині корову, що застрягла в мулі, витягували трактором. ФОТО

О 16:37 до оперативно-диспетчерської служби Володарського району надійшло повідомлення що в с. Березна на пасовищі в мулі річки Рось застрягла корова.

На місце виклику направлено одне відділення  чергового караулу 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт. Володарка

По прибуттю на місце події було встановлено, що корова знаходиться в воді і самостійно не може вийти на беріг. Рятувальниками було обв’язано тварину пожежними рукавами та за допомогою техніки з сільськогосподарського підприємства с. Березна було здійснено підйом тварини на землю.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області      

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви проведення в Україні Маршів Рівності?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.