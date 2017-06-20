Двоє людей загинули внаслідок жахливої ДТП на Одещині. ФОТО

Двоє людей загинули внаслідок жахливої ДТП на Одещині. ФОТО

10:02 20.06.2017
  • Двоє людей загинули внаслідок жахливої ДТП на Одещині. ФОТО
  • Двоє людей загинули внаслідок жахливої ДТП на Одещині. ФОТО
  • Двоє людей загинули внаслідок жахливої ДТП на Одещині. ФОТО

До чергової частини Ширяївського ВП зателефонував житель с. Новопетрівка Велико-Михайлівського району, який повідомив, що на автодорозі «Київ-Одеса», неподалік від с. Петровірівка Ширяївського району, сталася ДТП з потерпілими.

На вказане місце негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. Встановлено, що водій автомобіля «MITSUBISHI OUTLANDER», мешканець с. Петровірівка, під час здійснення розвороту не надав перевагу в русі автомобілю «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT» під керуванням 32-річного жителя Віницької області, який рухався в напрямку м. Одеси, у результаті чого сталося зіткнення.

Внаслідок ДТП 49-річний водій та 51-річний пасажир «MITSUBISHI OUTLANDER» від отриманих травм загинули на місці. Водій автомобіля «LAND ROVER» отримав легкі тілесні ушкодження.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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