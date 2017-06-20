У Києві затримано банду торгівців зброєю із зони АТО. ФОТО

Київською місцевою прокуратурою № 5 у взаємодії з Оболонським УП ГУНП у м. Києві та СБ України в ході проведення заходів викрито та затримано групу осіб, які займалися нелегальним збутом вогнепальної зброї та бойових припасів, привезених з АТО.

Під час оперативних заходів було задокументовано факт збуту автомата АК-74 з глушником за 1500 доларів США та пістолета ПСМ за 900 доларів США.

Крім того, у ході огляду автомобіля фігурантів вилучено 1 пістолет, 1 глушник, 267 патронів та 1 граната із запалом.

На даний час в порядку ст. 208 КПК України затримано троє зловмисників (двоє чоловік та жінка). Їм готується повідомлення про підозру за ч.1 ст.263 КК України ( носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибух ових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) та клопотання про обрання запобіжного заходу.

В рамках кримінального провадження встановлюється канал надходження зброї та інші особи, які можуть бути причетними до її нелегального збуту.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва