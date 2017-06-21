На Харківщині поліцейські затримали дует серійних квартирних крадіїв. ФОТО

Зловмисників затримали «на гарячому» працівники Управління карного розшуку ГУНП в області.

Працівники поліції встановили, що 30 та 33-річні безробітні та раніше судимі харків’яни проникли до домоволодіння у Харківському районі шляхом віджиму пластикового вікна. З приміщення вони вкрали ноутбук. Речові докази та знаряддя для віджиму вікон вилучені.

Чоловіки підозрюються у скоєнні з початку року ще близько 15 крадіжок з домоволодінь громадян на території області та міста Харкова.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області