На Харківщині поліцейські затримали дует серійних квартирних крадіїв. ФОТО
На Харківщині поліцейські затримали дует серійних квартирних крадіїв. ФОТО
Зловмисників затримали «на гарячому» працівники Управління карного розшуку ГУНП в області.
Працівники поліції встановили, що 30 та 33-річні безробітні та раніше судимі харків’яни проникли до домоволодіння у Харківському районі шляхом віджиму пластикового вікна. З приміщення вони вкрали ноутбук. Речові докази та знаряддя для віджиму вікон вилучені.
Чоловіки підозрюються у скоєнні з початку року ще близько 15 крадіжок з домоволодінь громадян на території області та міста Харкова.
Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області