У Тернополі внаслідок ДТП загинула трирічна дитина. ФОТО

Дорогою до лікарні у кареті швидкої допомоги померла трирічна дівчинка. Її травми виявилися несумісними із життям в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія сталась напередодні, близько 18:30, у Тернополі на вулиці Лесі Українки.

За словами очевидців, дитина йшла з мамою тротуаром, але в якийсь момент вирвалася та вибігла на проїжджу частину дороги, неподалік пішохідного переходу.

Як результат - малеча опинилася під колесами автомобіля марки Skoda Octavia Tour, водій якого не встиг вчасно загальмувати.

Причини ДТП встановлюють слідчі, а також опитують очевидців цього нещастя.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області