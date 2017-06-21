У Тернополі внаслідок ДТП загинула трирічна дитина. ФОТО

У Тернополі внаслідок ДТП загинула трирічна дитина. ФОТО

08:20 21.06.2017
  • У Тернополі внаслідок ДТП загинула трирічна дитина. ФОТО
  • У Тернополі внаслідок ДТП загинула трирічна дитина. ФОТО
  • У Тернополі внаслідок ДТП загинула трирічна дитина. ФОТО
  • У Тернополі внаслідок ДТП загинула трирічна дитина. ФОТО
  • У Тернополі внаслідок ДТП загинула трирічна дитина. ФОТО
  • У Тернополі внаслідок ДТП загинула трирічна дитина. ФОТО

Дорогою до лікарні у кареті швидкої допомоги померла трирічна дівчинка. Її травми виявилися несумісними із життям в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія сталась напередодні, близько 18:30, у Тернополі на вулиці Лесі Українки.

За словами очевидців, дитина йшла з мамою тротуаром, але в якийсь момент вирвалася та вибігла на проїжджу частину дороги, неподалік пішохідного переходу.    

Як результат - малеча опинилася під колесами автомобіля марки Skoda Octavia Tour, водій якого не встиг вчасно загальмувати.

Причини ДТП встановлюють слідчі, а також опитують очевидців цього нещастя.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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