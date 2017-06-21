Під Києвом перекинувся позашляховик, двоє людей поранені. ФОТО

О 06:19 до оперативно – диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про ДТП, яка сталась в селі Віта Поштова на дорозі автомобільного сполучення Київ-Одеса.

На місце виклику направлено 1-ше відділення 51-го Державного пожежно-рятувального поста м. Боярка. По прибуттю до місця виклику розвідкою було встановлено, що в наслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автоміля Jeep не впорався з керуванням та в"їхав у відбійник встановлений на розділенні дороги.

Рятувальниками проведено роботи по відключенню живлення з автомобя та змито розлиті паливо-мастильні матеріали з проїжджої частини.

Внаслідок ДТП 2-х пасажирів автомобіля було травмовано.

Їх передано працівникам медичної служби для надання допомоги.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області