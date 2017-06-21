У Харкові релігійна організація насильно утримувала наркоманів

Харківська місцева прокуратура №2 спільно з нацполіцією викрили Центр боротьби з наркоманією та алкоголізмом у Новобаварському районі міста, де незаконно утримували громадян.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Олександра Фільчакова , кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного позбавлення волі (ч. 1 ст. 146 КК України).

За попередніми даними Центр працював у складі однієї із релігійних організацій міста. Він розміщувався в квартирі житлового будинку. У чотирьох кімнатах правоохоронці виявили близько 20 осіб.

Під час допиту громадяни повідомили, що утримуються у Центрі проти своєї волі.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу для керівника Центру.

Першочергові слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини справи.

Максимальна санкція статті передбачає 3 роки позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області