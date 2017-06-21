У Харкові релігійна організація насильно утримувала наркоманів

У Харкові релігійна організація насильно утримувала наркоманів

14:40 21.06.2017
  • У Харкові релігійна організація насильно утримувала наркоманів
  • У Харкові релігійна організація насильно утримувала наркоманів
  • У Харкові релігійна організація насильно утримувала наркоманів
  • У Харкові релігійна організація насильно утримувала наркоманів
  • У Харкові релігійна організація насильно утримувала наркоманів
  • У Харкові релігійна організація насильно утримувала наркоманів
  • У Харкові релігійна організація насильно утримувала наркоманів
  • У Харкові релігійна організація насильно утримувала наркоманів
  • У Харкові релігійна організація насильно утримувала наркоманів
  • У Харкові релігійна організація насильно утримувала наркоманів
Харківська місцева прокуратура №2 спільно з нацполіцією викрили Центр боротьби з наркоманією та алкоголізмом у Новобаварському районі міста, де незаконно утримували громадян.
За інформацією керівника місцевої прокуратури Олександра Фільчакова    , кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного позбавлення волі (ч. 1 ст. 146 КК України).
 
За попередніми даними Центр працював у складі однієї із релігійних організацій міста. Він розміщувався в квартирі житлового будинку. У чотирьох кімнатах правоохоронці виявили близько 20 осіб.
 
Під час допиту громадяни повідомили, що утримуються у Центрі  проти своєї волі.
 
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу для керівника Центру.
 
Першочергові слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини справи.
 
Максимальна санкція статті передбачає 3 роки позбавлення волі.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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