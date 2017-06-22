На Буковині потяг протаранив легковик, є поранені. ФОТО

На Буковині потяг протаранив легковик, є поранені. ФОТО

10:02 22.06.2017
  • На Буковині потяг протаранив легковик, є поранені. ФОТО
  • На Буковині потяг протаранив легковик, є поранені. ФОТО
  • На Буковині потяг протаранив легковик, є поранені. ФОТО

Автопригода за участі залізничного транспорту сталась у селі Банилів Вижницького району.

На нерегульованому залізничному переїзді пасажирський потяг сполученням «Чернівці-Вижниця» в’їхав у автомобіль «Фольксваген Пасат» під керуванням місцевого жителя.

В результаті ДТП 28-річного водія іномарки із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та різаною раною лівого передпліччя було госпіталізовано до Вижницької центральної районної лікарні.

На даний час тривають слідчі дії. Для з’ясування всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди призначено низку експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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