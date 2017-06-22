В Одесі пожежні врятували собаку, яку привалило камінням. ФОТО

О 06:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Геллера в Одесі в паркані застрягла собака і власнику тварини потрібна допомога рятувальників.

Працівники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Одеській області прибули на місце події і побачили, що старенького кавказця привалило будівельними фрагментами паркану. Як з’ясувалося, пес кілька днів поспіль підривав собі хід, в результаті чого частина паркану обвалилася.

Рятувальники відкопали собаку і неушкодженою передали господарю.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області