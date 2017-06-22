В Одесі пожежні врятували собаку, яку привалило камінням. ФОТО

В Одесі пожежні врятували собаку, яку привалило камінням. ФОТО

12:00 22.06.2017
  • В Одесі пожежні врятували собаку, яку привалило камінням. ФОТО
  • В Одесі пожежні врятували собаку, яку привалило камінням. ФОТО

О 06:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Геллера в Одесі в паркані застрягла собака і власнику тварини потрібна допомога рятувальників.

Працівники 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Одеській області прибули на місце події і побачили, що старенького кавказця привалило будівельними фрагментами паркану. Як з’ясувалося, пес кілька днів поспіль підривав собі хід, в результаті чого частина паркану обвалилася.

Рятувальники відкопали собаку і неушкодженою передали господарю.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.