На Київському морі п’яні ідіоти погрожували людям гранатометом. ФОТО

До поліції надійшло повідомлення, що на березі Київського водосховища невідомий чоловік на човні погрожує відпочиваючим зброєю.

Вишгородські патрульні та водна поліція оперативно приїхали на місце події. Встановили, що двоє чоловіків упродовж дня розпивали спиртне на острові Великий.

Щоб підкріпитися продуктами, поплили на човні на інший берег. Пришвартований ними човен перешкоджав вільному плаванню відпочиваючим та міг нанести тілесні ушкодження. На зауваження пляжників п’яні чоловіки відреагували погрозами - один із них дістав гранатомет та почав кидатися на людей.

Поліцейські вилучили у дебоширів зброю та човен і викликали вибухотехнічну службу. Згідно висновку експерта це відпрацьований гранатомет «РПГ-22», що не містить вибухової речовини та не несе жодної загрози оточуючим.

Правопорушників доставили до Вишгородського відділення поліції та склали адміністративні протоколи за ст.173 (Дрібне хуліганство) та ст.178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

На даний час матеріали розглянуто Вишгородським районним судом та прийняте рішення про притягнення двох чоловіків до адміністративної відповідальності.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області