View the full image 16 - річна Богдана безвісти зникла у Хмельницькій області. ФОТО

9 червня 2017 року дівчина вийшла з дому м. Полонне та досі так і не повернулась. Зверніть увагу! Богдана може бути у м.Київ. 16 - річна Богдана Козачук безвісти зникла у Хмельницькій області!

Прикмети дитини: на зріст 170 см., худорлява, чорне волосся, темні очі. Одяг: бежева майка, білі шорти, босоніжки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ