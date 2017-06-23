У Полтаві вантажівка збила неповнолітнього хлопця на велосипеді. ФОТО
У Полтаві вантажівка збила неповнолітнього хлопця на велосипеді. ФОТО
У Полтаві, на перехресті вулиць Сінної та Шевченка, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій дитина - велосипедист отримала тілесні ушкодження.
За попередньою інформацією відбулося зіткнення 16-річного велосипедиста з причепом автомобіля «КАМАЗ».
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітній з травмами доставлений до медичного закладу.
Наразі встановлюються обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області