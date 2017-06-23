У Полтаві вантажівка збила неповнолітнього хлопця на велосипеді. ФОТО

У Полтаві вантажівка збила неповнолітнього хлопця на велосипеді. ФОТО

08:31 23.06.2017
  • У Полтаві вантажівка збила неповнолітнього хлопця на велосипеді. ФОТО
  • У Полтаві вантажівка збила неповнолітнього хлопця на велосипеді. ФОТО
  • У Полтаві вантажівка збила неповнолітнього хлопця на велосипеді. ФОТО

У Полтаві, на перехресті вулиць Сінної та Шевченка, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій дитина - велосипедист отримала тілесні ушкодження.

За попередньою інформацією відбулося зіткнення 16-річного велосипедиста з причепом автомобіля «КАМАЗ».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітній з травмами доставлений до медичного закладу.

Наразі встановлюються обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області 

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