У Полтаві вантажівка збила неповнолітнього хлопця на велосипеді. ФОТО

У Полтаві, на перехресті вулиць Сінної та Шевченка, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій дитина - велосипедист отримала тілесні ушкодження.

За попередньою інформацією відбулося зіткнення 16-річного велосипедиста з причепом автомобіля «КАМАЗ».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітній з травмами доставлений до медичного закладу.

Наразі встановлюються обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області