На Донеччині зниклу дівчинку шукають понад 300 правоохоронців. ФОТО

До 200 правоохоронців долучилися ще 100 нацгвардійців, 30 співробітників ДСНС та водолази, які обслідують всі водоймища у місті та за його межами.

Черговий день пошуків, які тривають цілодобово з 19 червня, розпочався з того, що правоохоронці разом із бійцями Нацгвардії вистроїлися в ланцюг та почали повторно перевіряти кожний квадрат місцевості: поля, лісосмуги, покинуті приміщення, болотисті ділянки та комиши поблизу водоймищ, терикони, шахти, залізничні зупинки та всі інші місця, де може перебувати дитина.

Всього до пошукових заходів залучено близько 200 співробітників зі всіх відділів поліції області, а сьогодні на допомогу правоохоронцям прибули ще 100 бійців Національної гвардії України, додаткові сили із числа працівників ДСНС та водолази.

На території міста та за його межами розташовані чотири водоймища, які ретельно перевіряються водолазами із залученням спеціальної пошукової техніки.

У місті продовжує працювати оперативний штаб. Поліцейські продовжують патрулювати місто, перевіряти домівки, опитувати місцевих та зупиняти всі автомобілі, які виїжджають чи в’їжджають у місто.

Нагадаємо, за розпорядженням заступника голови Нацполіції України В’ячеслава Аброськіна до пошуків дівчинки задіяні сили поліції зі всієї області.

Прикмети зниклої дівчинки:

Васютина Аліна Олександрівна 09.09.2010 р.н.

Зріст – 110 см, світле волосся, середньої статури, кругле обличчя, блакитні очі, курносий ніс, пухлі губи, на поперек родинка у формі серця, має дефект мови, була одягнута - різнокольорова футболка, бриджи темного кольору, різнокольорові шльопанці.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області