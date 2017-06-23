На Закарпатті чоловік, ризикуючи життям, врятував людину на пожежі. ФОТО

Об 11:57 на пункт зв’язку пожежно-рятувальної частини м. Берегово надійшло повідомлення про пожежу у господарській будівлі на вул. Мукачівській.

Про це, рятувальників сповістив місцевий мешканець Михайло, який побачивши дуже сильний дим, який клубками виривався з будівлі, зрозумів - там виникла пожежа.

Він негайно викликав службу порятунку за номером «101» та забіг у палаючу будівлю, де за словами інших місцевих мешканців, які зібрались на місці пожежі, міг перебувати чоловік. Через щільну задимленість відшукати громадянина було важко, проте, через деякий час Михайло таки знайшов його та виніс на свіже повітря.

Тим часом на ліквідацію пожежі прибули рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Берегова. Вони локалізували пожежу о 12:09 та повністю ліквідували її о 12:34. Внаслідок пожежі згоріло перекриття та покрівля на площі 30 кв. м також пошкоджено майно, що знаходилось всередині. Вогнеборці захистили від перекидання вогню сусідню будівлю тим самим врятувавши її від пожежі.

Постраждалого чоловіка було госпіталізовано до Берегівської центральної районної лікарні з опіками обличчя, рук та грудної клітини ІІ ступеню. Наразі постраждалий перебуває у реанімаційному відділенні лікарні. За словами рідних 63-річний чоловік часто зловживав палінням у нетверезому стані, тож, ймовірно, пагубна звичка і стала причиною виникнення пожежі у будівлі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Закарпатській області