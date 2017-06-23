На Закарпатті трактор на смерть збив жінку на велосипеді

На Закарпатті трактор на смерть збив жінку на велосипеді

14:00 23.06.2017
  • На Закарпатті трактор на смерть збив жінку на велосипеді
  • На Закарпатті трактор на смерть збив жінку на велосипеді
  • На Закарпатті трактор на смерть збив жінку на велосипеді

У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася вчора у м. Берегово, померла 59-річна велосипедистка. За фактом аварії поліція розпочала слідство. Наразі вже відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України  

Поліція розшукує свідків смертельної ДТП у Берегові. Як уже вдалося з‘ясувати слідчим, аварія трапилася на пішохідному переході. Водій трактора, не впоравшись із керуванням, здійснив наїзд на 59-річну берегівчанку, котра у той момент переходила дорогу.

Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні.

Уже з‘ясовано, що водій на момент скоєння ДТП був тверезий.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці ж звертаються до очевидців аварії: якщо вам відомі подробиці інциденту, звертайтеся до поліції Берегівщини, або телефонуйте на 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
Цените возможность свергать своих диктаторов
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.