View the full image На Прикарпатті при загадкових обставинах зникла літня жінка. ФОТО

Коломийським відділом поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області встановлюється місце знаходження зниклої гр. Гуцуляк Ганни Іванівни, 06.03.1944 року народження, жительки с. Фатівці, вул. Грушевського,1, Коломийського району, яка 19.06.2017 року вийшла з дому і до цього часу не повернулася. Хворіє тимчасовими розладами пам`яті.

Прикмети: ріст 170 см, худорлявої тілобудови

Була одягнута: світло-синій халат, чорну безрукавку та чорну спідницю.

Про відому інформацію щодо місця перебування безвісти зниклої просимо повідомити у Коломийський ВП ГУНП за тел. (03433)-22438;(03433)-24528 або «102».

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області