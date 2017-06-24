На Буковині невідомий кинув гранату у двір приватного будинку. ФОТО

Під ранок до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Припруття Новоселицького району невідома особа кинула гранату на подвір’я 46-річного місцевого жителя.

Одразу на місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехнічна та кінологічна служби ГУНП в Чернівецькій області. Поліцейські встановили, що близько 3 години ночі до будинку потерпілого під’їхав автомобіль, з якого зловмисник викинув на подвір’я вибуховий пристрій. В результаті вибуху пошкоджено припаркований біля будинку легковик «Фольксваген Пасат», вікна та фасад будівлі.

На момент інциденту власника будинку вдома не було. Чоловік саме повертався з відрядження. В будинку були його дружина та донька. Внаслідок вибуху ніхто з них не постраждав.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі призначено низку експертиз. Поліцейські вживають заходів аби встановити особу правопорушника і затримати його.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області