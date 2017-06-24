Закоханих юнака та дівчину із Закарпаття знайшли на курорті Херсонщини. ФОТО

Юні закохані із Закарпатської області, 16-річний хлопець та 15-річна дівчина, втекли з дому на морський відпочинок у селище Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області.

Там їх розшукали херсонські поліцейські, які на час літнього сезону відряджені до курортних районів області для забезпечення публічної безпеки на морському узбережжі.



Коли у поліцію Херсонщини надійшло орієнтування про розшук неповнолітніх, то листівки одразу роздали пішим та велопатрулям, які забезпечують публічну безпеку на курортах області. Поліцейські обходили усі кафе, розпитували персонал та відвідувачів, показували їм фото неповнолітніх. Одна з працівниць кафе у курортному селищі Залізний Порт упізнала на фото своїх постійних відвідувачів.

Жінка сказала, що хлопець з дівчиною обідали у кафе. Поліцейські залишилися там чекати на підлітків і незабаром вони з’явилися. Дітей доставили у поліцейську станцію, нагодували їх там, після чого повідомили їх батькам та у поліцію Закарпатської області.

Поки діти були у поліцейській станції, вони розповіли про свій відпочинок. З’ясувалося, що підлітки втекли з дому майже два тижні тому, взявши речі та батьківські гроші. До цього діти неодноразово виказували бажання жити окремо від дорослих. У курортному селищі Залізний Порт вони винаймали кімнату, вдень засмагали, а ввечері розважалися.

Наступного дня за юними втікачами приїхали їх батьки разом з представником ювенальної превенції поліції Закарпаття. Батьки юних втікачів подякували херсонським поліцейським за те, що допомогли повернути дітей додому та турботу про них.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області