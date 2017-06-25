На Одещині молодий чоловік зник безвісти разом із автомобілем. ФОТО

На Одещині молодий чоловік зник безвісти разом із автомобілем. ФОТО

00:00 25.06.2017

Овідіопольським відділом поліції ГУНП в Одеській області розшукується Дмитришин Петро Валентинович, 12.08.1993 р.н, який 07.06.2017 року близько 09.00 години виїхав з вул. Виноградна, 25, смт. Великодолинське, Овідіопольського району у бік міста Одеси на автомобілі, який перебував в оренді, марки Оpel Оmega, темно-синього кольору та по теперішній час місцезнаходження парубка невідоме.

Особливі прикмети: на вигляд 20-26 років, зріст 180-185 см, волосся темне, коротке, очі голубі, середньої статури.

Був одягнений: джинси синього кольору, футболка зеленого кольору.

При отриманні будь-якої інформації про місце перебування Дмитришина П.В., просимо повідомити до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області за телефонами: 050-412-22-27, 04851-3-15-90 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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