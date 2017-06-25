На Вінниччині пожежні врятували від вірної смерті двох цуценят. ФОТО

Напередодні, о 20:24, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Агрономічне Вінницького району у вигрібну яму глибиною близько 1,5 метри впали цуценята.

Прибувши на місце події, рятувальники ДПРЧ-4 за допомогою рятувальної мотузки дістали з вигрібної ями двох цуценят віком близько 3-х місяців.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області