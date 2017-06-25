На Вінниччині пожежні врятували від вірної смерті двох цуценят. ФОТО

На Вінниччині пожежні врятували від вірної смерті двох цуценят. ФОТО

11:00 25.06.2017
  • На Вінниччині пожежні врятували від вірної смерті двох цуценят. ФОТО
  • На Вінниччині пожежні врятували від вірної смерті двох цуценят. ФОТО

Напередодні, о 20:24, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Агрономічне Вінницького району у вигрібну яму глибиною близько 1,5 метри впали цуценята.

Прибувши на місце події, рятувальники ДПРЧ-4 за допомогою рятувальної мотузки дістали з вигрібної ями двох цуценят віком близько 3-х місяців.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте затримання головного редактора порталу СТРАНА.ua Ігоря Гужви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.