У Запоріжжі рятувальники дістали кобилу з ями, в яку вона провалилась

О 16:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію в Хортицькому районі м. Запоріжжя.

Як зя’сувалось на місці події, в яму глибиною приблизно 2-2.5 метра впала кобила, самостійно встати не могла.

Бійці ДСНС розкопали яму, за допомогою рятувальних мотузок і пожежних рукавів тварину витягнули на поверхню та передали власниці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області