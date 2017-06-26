У Запоріжжі рятувальники дістали кобилу з ями, в яку вона провалилась

У Запоріжжі рятувальники дістали кобилу з ями, в яку вона провалилась

17:00 26.06.2017
  • У Запоріжжі рятувальники дістали кобилу з ями, в яку вона провалилась
  • У Запоріжжі рятувальники дістали кобилу з ями, в яку вона провалилась
  • У Запоріжжі рятувальники дістали кобилу з ями, в яку вона провалилась

О 16:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію в Хортицькому районі м. Запоріжжя.

Як зя’сувалось на місці події, в яму глибиною приблизно 2-2.5 метра впала кобила, самостійно встати не могла.

Бійці ДСНС розкопали яму, за допомогою рятувальних мотузок і пожежних  рукавів тварину витягнули на поверхню та передали власниці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

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