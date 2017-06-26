У Запоріжжі рятувальники дістали кобилу з ями, в яку вона провалилась
У Запоріжжі рятувальники дістали кобилу з ями, в яку вона провалилась
О 16:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію в Хортицькому районі м. Запоріжжя.
Як зя’сувалось на місці події, в яму глибиною приблизно 2-2.5 метра впала кобила, самостійно встати не могла.
Бійці ДСНС розкопали яму, за допомогою рятувальних мотузок і пожежних рукавів тварину витягнули на поверхню та передали власниці.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області