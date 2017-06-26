На Одещині необачний батько залишив напівсиротами двох дітей. ФОТО

О 18:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у р. Дністер в селищі Маяки загинула людина.

До місця події було спрямовано групу Біляївської рятувальної станції «ТОВРЯДВОД» у складі двох водолазів та начальника 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Одеській області.

Свідки події повідомили рятувальникам, що місцевий житель 1985 р. н. у стані алкогольного сп’яніння пішов купатися та на відстані 15 м. від берега зник.

Через годину підводних пошуків водолази підняли тіло потопельника на поверхню.

Без батька залишилися двоє дітей.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області