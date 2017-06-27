У Чернігові суд заарештував пару "чорнокнижників" за подвійне вбивство. ФОТО

Новозаводський районний суд Чернігова обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці "цілителям", які підозрюються у вбивстві подружжя зі столиці.

Нагадаємо, 15 червня до поліції Києва надійшла заява про зникнення подружньої пари. Правоохоронці одразу почали пошуки молодих людей і з’ясували, що востаннє вони виходили на зв’язок з території Чернігівської області.



Поліція знайшла подружжя 21 червня за селом Шаповалівка Борзнянського району Чернігівської області. Їх тіла були закопані на території сміттєзвалища на місці колишнього свинокомплексу. Жінці та чоловіку було нанесено з півдесятка ножових проранень у груди, від чого вони одразу померли.

У рамках оперативно-розшукових заходів поліція затримала підозрюваних. Ними виявилися знахарка та її товариш, який також практикує чаклунство.



Втративши віру в традиційну медицину, подружжя спокусилося на обіцянку «чорнокнижників» повернути їм здоров’я. Прикриваючись благими намірами, шарлатани брутально позбавили життя молоду пару.

На даний час слідчими ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох або більше осіб) – карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті (корисливі мотиви).

Тривають слідчі дії, які проводять поліцейські Головного управління Національної поліції Чернігівської області.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області