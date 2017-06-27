На Рівненщині під час ДТП перекинувся легковик, є поранені. ФОТО

На Рівненщині під час ДТП перекинувся легковик, є поранені. ФОТО

23:00 27.06.2017
  • На Рівненщині під час ДТП перекинувся легковик, є поранені. ФОТО
  • На Рівненщині під час ДТП перекинувся легковик, є поранені. ФОТО
  • На Рівненщині під час ДТП перекинувся легковик, є поранені. ФОТО

Близько о пів на десяту вечора у селі Підлужжя Дубенського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали двоє чоловіків. 

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 25-річний водій «Volkswagen Golf», житель села Верба, рухаючись у напрямку Дубна, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та допустив з’їзд автомобіля в кювет із подальшим перекиданням.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали двоє пасажирів, яких доставили у Дубенську центральну районну лікарню. 34-річний житель села Підлужжя самовільно залишив медзаклад, а 28-річного жителя села Верба після надання допомоги відпустили.

За результатами освідування водій легковика перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

 

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