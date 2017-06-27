Під час ДТП на Буковині людина дістала поранення. ФОТО

Під час ДТП на Буковині людина дістала поранення. ФОТО

19:30 27.06.2017
  • Під час ДТП на Буковині людина дістала поранення. ФОТО
  • Під час ДТП на Буковині людина дістала поранення. ФОТО

ДТП із потерпілими сталася надвечір у селі Коровія Глибоцького району. Керуючи автомобілем «Фольксваген Пассат» на іноземній реєстрації, 20-річний житель села Кам’янка не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з легковиком «Мерседес».

У результаті зіткнення постраждав 26-річний пасажир «Фольксвагена». У нього медики діагностували забій м’яких тканин голови та перелом променевої кістки. Потерпілого госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівців.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України – «Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». На даний час тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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