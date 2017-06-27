На Закарпатті під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло жінки. ФОТО

27 червня о 02:50 до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на території приватного домоволодіння у м. Хуст на вулиці Патокі.

Горів житловий будинок 57-річної місцевої мешканки. Повідомили рятувальників про пожежу сусіди, які вночі прокинулись від тріскоту шифера та побачили у вікно вогонь, що охопив дах будинку їхньої сусідки.

Вогнеборці 10-ї державної пожежно-рятувальної рятувальної частини, що прибули за викликом локалізували пожежу о 03:10 та остаточно ліквідували її о 03:38. Під час гасіння в одній з кімнат рятувальники виявили тіло власниці будинку.

Внаслідок пожежі було знищено дах будівлі на площі 50 кв. м та перекриття. Також пошкоджено речі домашнього вжитку та закопчено стіни.

Збиток та причина пожежі встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Закарпатській області