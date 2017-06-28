Потужний підпільний конвертцентр ліквідувала СБУ в Одесі. ФОТО

Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру з місячним обігом понад тридцять мільйонів гривень.

Оперативники встановили, що організував конверт місцевий мешканець, який зареєстрував кілька фірм, через які проводив фіктивні безтоварні фінансово-господарські операції. Замовниками «послуг» конвертцентру були декілька десятків підприємств регіону, які у такий спосіб ухилялися від сплати податків та легалізували тіньові доходи.

При обшуках в офісах конвертцентру та місцях проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили печатки та штампи фіктивних підприємств, оргтехніку та фінансову-бухгалтерську документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок. «На гарячому» затримано одного із кур’єрів конвертцентру під час зняття готівкою двохсот п’ятдесяти тисяч гривень. Накладено арешт на рахунки чотирьох підприємств, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу.

За попередніми висновками експертів, через діяльність конвертаційного центру державі завдано збитки на більше ніж тридцять шість мільйонів гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ