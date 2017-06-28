На Харківщині патрульні знайшли зброю у зупиненому на блокпості автомобілі. ФОТО

Працівники батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Харків» зупинили автомобіль під керуванням 49-річного чоловіка.

Водій помітно нервував при перевірці документів. На запитання щодо перевезення зброї відповів негативно. Коли працівники провели поверхневий огляд, у барсетці виявили пістолет без номерних знаків з ознаками переробки з бойового на спецзасіб. Він був споряджений шістьма набоями для відстрілу гумових куль.

Спочатку чоловік пояснив, що дозвіл на зброю забув вдома, а номерів немає, бо віддавав її на реставрацію. Потім він запевнив, що пістолет знайшов та планував здати до поліції.

На місце події викликали працівників Люботинського відділення поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області