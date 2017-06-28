На Рівненщині рятувальники витягнули людину просто з-під землі. ФОТО

На Рівненщині рятувальники витягнули людину просто з-під землі. ФОТО

20:00 28.06.2017
  • На Рівненщині рятувальники витягнули людину просто з-під землі. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники витягнули людину просто з-під землі. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники витягнули людину просто з-під землі. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники витягнули людину просто з-під землі. ФОТО

О 18:10 в селі Велике Селище Березнівського району рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій Рівненщини надавали допомогу по витягуванню з семиметрового колодязя 46-річного чоловіка, якого засипало землею.

Даний інцидент стався під час копання колодязя. За допомогою рятувальних мотузок, працівники ДСНС обережно підняли чоловіка та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Наразі врятований перебуває у медичному закладі під наглядом лікарів. До надання допомоги було залучено 4 рятувальника та одну одиницю техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області

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