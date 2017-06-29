Полковник СБУ загинув внаслідок підриву автомобіля на Донеччині. ФОТО

Полковник СБУ загинув внаслідок підриву автомобіля на Донеччині. ФОТО

06:15 29.06.2017

У Костянтинівському районі на Донеччині під час виконання службових обов’язків загинув співробітник Служби безпеки України полковник Юрій Возний.

Попередня версія причини загибелі – підрив автомобіля. Ще троє осіб знаходяться у лікарні з пораненнями різного ступеню важкості.

Слідство веде Військова прокуратура.

Юрій Возний став двадцять третім співробітником Служби, який віддав своє життя захищаючи нашу Батьківщину.

СБУ висловлює співчуття рідним та близьким Юрія. «Служба не залишить їх на самоті з трагедією», - наголосив Голова СБ України Василь Грицак.

За матеріалами прес-центру СБУ

У Костянтинівському районі на Донеччині під час виконання службових обов’язків загинув співробітник Служби безпеки України полковник Юрій Возний.

Попередня версія причини загибелі – підрив автомобіля. Ще троє осіб знаходяться у лікарні з пораненнями різного ступеню важкості.

Слідство веде Військова прокуратура.

Юрій Возний став двадцять третім співробітником Служби, який віддав своє життя захищаючи нашу Батьківщину.

СБУ висловлює співчуття рідним та близьким Юрія. «Служба не залишить їх на самоті з трагедією», - наголосив Голова СБ України Василь Грицак.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3645#sthash.v2YAQJux.dpuf

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте затримання головного редактора порталу СТРАНА.ua Ігоря Гужви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.