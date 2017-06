Полковник СБУ загинув внаслідок підриву автомобіля на Донеччині. ФОТО

View the full image

У Костянтинівському районі на Донеччині під час виконання службових обов’язків загинув співробітник Служби безпеки України полковник Юрій Возний.

Попередня версія причини загибелі – підрив автомобіля. Ще троє осіб знаходяться у лікарні з пораненнями різного ступеню важкості.

Слідство веде Військова прокуратура.

Юрій Возний став двадцять третім співробітником Служби, який віддав своє життя захищаючи нашу Батьківщину.

СБУ висловлює співчуття рідним та близьким Юрія. «Служба не залишить їх на самоті з трагедією», - наголосив Голова СБ України Василь Грицак.

За матеріалами прес-центру СБУ

