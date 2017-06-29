Двоє людей постраждали під час серйозної ДТП на Закарпатті. ФОТО

Двоє людей постраждали під час серйозної ДТП на Закарпатті. ФОТО

07:20 29.06.2017
  • Двоє людей постраждали під час серйозної ДТП на Закарпатті. ФОТО
  • Двоє людей постраждали під час серйозної ДТП на Закарпатті. ФОТО
  • Двоє людей постраждали під час серйозної ДТП на Закарпатті. ФОТО
  • Двоє людей постраждали під час серйозної ДТП на Закарпатті. ФОТО

На виїзді з Берегова в напрямку Виноградова «ВАЗ 2101» в’їхав у «Volkswagen Caddy», внаслідок чого постраждали двоє осіб. Вивчається правова кваліфікація події.

На службу «102» надійшло повідомлення про автомобільну аварію на виїзді з Берегова. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій «ВАЗ 2101» не вибрав безпечну швидкість, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з «Volkswagen Caddy».

Внаслідок аварії водій та пасажир «ВАЗ» доставлені до Берегівської районної лікарні. Водій «Volkswagen» освідчено, він був тверезий і практично не постраждав, як і його пасажир.

Автомобілі доставлені на спецмайданчик Берегівського відділу поліції. Вивчається правова кваліфікація події.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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