У Києві рятувальники деблокували пораненого водія з розбитої машини. ФОТО

Напередодні о 06:03 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на Московському мосту сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої між сидінням та панеллю приладів було затиснуто пасажира автомобіля Mercedes.

До місця події негайно було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Прибувши до місця виклику, рятувальники за допомогою гідроінструменту деблокували пасажира із понівеченого автомобіля та передали його працівникам швидкої медичної допомоги.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві