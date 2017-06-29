У Полтаві автомобіль врізався у будівлю, водій загинув на місці. ФОТО

У Полтаві автомобіль врізався у будівлю, водій загинув на місці. ФОТО

12:20 29.06.2017
  • У Полтаві автомобіль врізався у будівлю, водій загинув на місці. ФОТО
  • У Полтаві автомобіль врізався у будівлю, водій загинув на місці. ФОТО
  • У Полтаві автомобіль врізався у будівлю, водій загинув на місці. ФОТО

Подія сталася сьогодні, близько 00:30 по вулиці Сортувальній.

Автомобіль ЗАЗ Таврія, під керуванням 23-річного полтавця зіткнувся з будівлею. Водій загинув на місці.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Розпочато кримінальне провадження за частиною 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Поліція встановлює причини та обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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