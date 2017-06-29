Поліція повідомила подробиці кошмарної ДТП на Вінниччині. ФОТО

Поліція повідомила подробиці кошмарної ДТП на Вінниччині. ФОТО

12:40 29.06.2017
  • Поліція повідомила подробиці кошмарної ДТП на Вінниччині. ФОТО
  • Поліція повідомила подробиці кошмарної ДТП на Вінниччині. ФОТО
  • Поліція повідомила подробиці кошмарної ДТП на Вінниччині. ФОТО
  • Поліція повідомила подробиці кошмарної ДТП на Вінниччині. ФОТО
  • Поліція повідомила подробиці кошмарної ДТП на Вінниччині. ФОТО
  • Поліція повідомила подробиці кошмарної ДТП на Вінниччині. ФОТО

Напередодні у Бершадському районі водій автомобіля «Volkswagen T4» допустив зіткнення з припаркованою фурою. У результаті аварії загинули двоє пасажирів мікроавтобусу, а його водій з закритою черепно-мозковою травмою та численними забоями госпіталізований до травматологічного відділення лікарні.

Аварія сталась близько 20:00 на виїзді з м. Бершадь.

35-річний водій «Volkswagen T4»,  рухаючись в напрямку смт. Тростянець,  допустив зіткнення з припаркованою на узбіччі фурою «МАN».

Двоє пасажирів мікроавтобусу від отриманих ушкоджень загинули на місці пригоди. Водій каретою швидкої допомоги був доставлений у лікарню.

Загиблими виявились 20 та 21-річні жителі с. Кошаринці Бершадського району.

За словами водія, його засліпило сонце, і він не побачив фуру.

Попередньо, усі учасники автопригоди тверезі. Відібрані зразки крові направлені на експертизу.   

Слідством призначено проведення ряду експертиз, за висновками яких буде встановлена причина автопригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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