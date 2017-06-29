Під ча ДТП на Полтавщині трагічно загинув водій скутера. ФОТО

Під ча ДТП на Полтавщині трагічно загинув водій скутера. ФОТО

21:00 29.06.2017
  • Під ча ДТП на Полтавщині трагічно загинув водій скутера. ФОТО
  • Під ча ДТП на Полтавщині трагічно загинув водій скутера. ФОТО
  • Під ча ДТП на Полтавщині трагічно загинув водій скутера. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса та скутера сталася близько 18-ї години, на автомобільній дорозі Київ – Харків у селі Супрунівка Полтавського району.

Попередньо встановлено, що сталося зіткнення автомобіля «Volkswagen Transporter» під керуваннням 29-річного киянина та мопеда «Yamaha» (за кермом якого перебував 64-річний житель села Супрунівка). Обидва транспортні засоби рухалися у напрямку Києва.

Мопедист від отриманих травм помер на місці пригоди, водій автомобіля з тілесними ушкодженнями доставлений до медичної установи Полтави.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?
19.06.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Про важливі юридичні нюанси медичної реформи
14.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте затримання головного редактора порталу СТРАНА.ua Ігоря Гужви?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.