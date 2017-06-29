Під ча ДТП на Полтавщині трагічно загинув водій скутера. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса та скутера сталася близько 18-ї години, на автомобільній дорозі Київ – Харків у селі Супрунівка Полтавського району.

Попередньо встановлено, що сталося зіткнення автомобіля «Volkswagen Transporter» під керуваннням 29-річного киянина та мопеда «Yamaha» (за кермом якого перебував 64-річний житель села Супрунівка). Обидва транспортні засоби рухалися у напрямку Києва.

Мопедист від отриманих травм помер на місці пригоди, водій автомобіля з тілесними ушкодженнями доставлений до медичної установи Полтави.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області