View the full image У Львові з медичного закладу зникла 16-річна дівчина. ФОТО

3 червня 2017 року дівчина покинула медичний заклад у м.Львів. На жаль, досі про Настю немає жодних звісток. У Львівській області 16 - річна Анастасія Головіна зникла з медичного закладу!

Прикмети дитини: на зріст 165-170 см., середня статура, темно - русяве волосся, світлі очі. Одяг: біла футболка, зелені лосини, коричнева кофта, сині кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ