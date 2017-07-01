У Львові з медичного закладу зникла 16-річна дівчина. ФОТО

У Львові з медичного закладу зникла 16-річна дівчина. ФОТО

14:00 01.07.2017
У Львівській області 16 - річна Анастасія Головіна зникла з медичного закладу!

3 червня 2017 року дівчина покинула медичний заклад у м.Львів. На жаль, досі про Настю немає жодних звісток.

Прикмети дитини: 
на зріст 165-170 см., середня статура, темно - русяве волосся, світлі очі.
Одяг: 
біла футболка, зелені лосини, коричнева кофта, сині кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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