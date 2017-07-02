16 - річна Богдана безвісти зникла у Хмельницькій області. ФОТО
16 - річна Богдана безвісти зникла у Хмельницькій області. ФОТО
16 - річна Богдана Козачук безвісти зникла у Хмельницькій області!
9 червня 2017 року дівчина вийшла з дому м. Полонне та досі так і не повернулась. Зверніть увагу! Богдана може бути у м.Київ.
Прикмети дитини:
на зріст 170 см., худорлява, чорне волосся, темні очі.
Одяг:
бежева майка, білі шорти, босоніжки.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ