На Закарпатті син заявив до поліції про загадкове зникнення матері. ФОТО

На Закарпатті син заявив до поліції про загадкове зникнення матері. ФОТО

00:02 02.07.2017

24 червня, о 18:35 в поліцію звернувся житель села Розівка Ужгородського району та повідомив про зникнення матері. Чоловік розповів правоохоронцям, що прийшов до неї в гості, але вдома нікого не було. 59-річна Єлизавета Кутузова проживає в Ужгороді, востаннє виходила на зв’язок із сином 21 червня по телефону.

Прикмети зниклої: худорлявої тілобудови, має сиве волосся, зріст – 170 см. Була одягнена у джинси, чорне взуття, мала чорну або чорно-білу сумочку і, можливо, піджак у клітинку.

Поліція закликає всіх, хто володіє будь-якою інформацією, що може допомогти в пошуках, звертатися на лінію «102» або в Ужгородський відділ поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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