Підозрюваного у шахрайстві розшкує поліція Полтавської області. ФОТО

Полтавським відділу за скоєння кримінального правопорушення передбаченого статтями 2, 3 та 4 статті 190 (шахрайство) КК України розшукується гр. Селютін Роман Іванович, 02.06.1977 р.н., уродженець та мешканець Полтавської області, українець, громадянин України.

Міра запобіжного заходу – постанова суду про дозвіл на затримання з метою приводу до суду, для обрання запобіжного заходу.

У разі отримання інформації про місце перебування чоловіка, повідомте її за телефоном: 050-606-29-19, 099-960-25-15, 51-77-55, 102, або іншим зручним способом.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області