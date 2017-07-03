На Миколаївщині легковик розвернувся просто у вантіжівку, є поранені. ФОТО

На Миколаївщині легковик розвернувся просто у вантіжівку, є поранені. ФОТО

08:27 03.07.2017
  • На Миколаївщині легковик розвернувся просто у вантіжівку, є поранені. ФОТО
  • На Миколаївщині легковик розвернувся просто у вантіжівку, є поранені. ФОТО
  • На Миколаївщині легковик розвернувся просто у вантіжівку, є поранені. ФОТО
  • На Миколаївщині легковик розвернувся просто у вантіжівку, є поранені. ФОТО
  • На Миколаївщині легковик розвернувся просто у вантіжівку, є поранені. ФОТО
  • На Миколаївщині легковик розвернувся просто у вантіжівку, є поранені. ФОТО

Днями, близько 21:10, у м. Вознесенську на вул. Болгарській водій автомобіля VOLVO 340, здійснюючи маневр розвороту, не впевнився в безпеці свого маневру та допустив зіткнення з автомобілем КАМАЗ 5320 у складі з причепом, який рухався зі сторони м. Южноукраїнськ в напрямку м. Нова Одеса.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 70-річний водій автомобіля VOLVO, та четверо його пасажирів – 1948, 1949, 1956 та 1976 років народження отримали травми та були доставлені до Вознесенської центральної районної лікарні.

Наразі встановлюються обставини скоєння дорожньо-транспортної пригоди та проводяться необхідні експертизи.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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