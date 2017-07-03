На Миколаївщині водій не втримав авто на трасі, загинула молода жінка. ФОТО

На 193 км. автодороги Р-06 «Ульянівка – Миколаїв», на в’їзді до м. Нова Одеса, водій автомобіля Шевроле Авео, рухаючись зі сторони м. Миколаєва в напрямку м. Первомайська, не врахував дорожні умови (дощ), не впорався з керуванням, допустив занос автомобіля виїхав на праве по ходу руху узбіччя, з’їзхав у кювет, автомобіль перекинувся та в’їхав у дерево.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди 27-річна жінка-пасажир автомобіля Шевроле від отриманих травм загинула на місці події, 53-річний водій та 10-річна дитина-пасажир з травмами різного ступеню тяжкості були доставлені до Новоодеської центральної районної лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області