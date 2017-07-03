Кошмарна ДТП на трасі Ульянівка - Миколаїв забрала життя людини. ФОТО

Кошмарна ДТП на трасі Ульянівка - Миколаїв забрала життя людини. ФОТО

09:22 03.07.2017
  • Кошмарна ДТП на трасі Ульянівка - Миколаїв забрала життя людини. ФОТО
  • Кошмарна ДТП на трасі Ульянівка - Миколаїв забрала життя людини. ФОТО
  • Кошмарна ДТП на трасі Ульянівка - Миколаїв забрала життя людини. ФОТО
  • Кошмарна ДТП на трасі Ульянівка - Миколаїв забрала життя людини. ФОТО
  • Кошмарна ДТП на трасі Ульянівка - Миколаїв забрала життя людини. ФОТО
  • Кошмарна ДТП на трасі Ульянівка - Миколаїв забрала життя людини. ФОТО

О 04:10 на 78 км. автодороги Р-06 «Ульянівка - Миколаївв районі с. Мигія Первомайського району, водій автомобіля КАМАЗ, рухаючись зі сторони м. Миколаєва в напрямку м. Первомайськ, з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив бокове зіткнення з автомобілем Сканія, після чого продовжив рух, допустив перекидання транспортного засобу на лівий бік та зіткнення з автомобілем КАМАЗ, в результаті чого відбулось розсипання зерна на проїзну частину.

Автомобіль Сканія також продовжив рух та допустив бокове зіткнення з вантажним автомобілем Мерседес Бенц 811.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Сканія від отриманих травм загинув на місці, водії автомобілів КАМАЗ та Мерседес Бенцу отримали травми. Крім того, внаслідок ДТП відбулось повне перекриття руху по автодорозі Р-06 «Ульянівка - Миколаїв».

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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